В Японии создали робота-баристу, который готовит кофе и развлекает посетителей

Программа может определить пол, возраст и даже настроение клиента, в зависимости от этого умная машина подстроит свое поведение

В одном из кафе Токио посетители могут выпить кофе, приготовленный роботом, и даже пообщаться с одноруким баристой. Чтобы посетители не скучали пока ждут, робот пританцовывает.

Как и настоящий бариста, робот может готовить различные напитки и обрабатывать несколько заказов одновременно. Впрочем, в отличие от предшественников, он не только варит кофе. Программа может определить пол, возраст и даже настроение клиента. В зависимости от этого умная машина подстроит свое поведение и тон разговора.

"Ежедневно искусственный интеллект собирает данные о выражении лица покупателей и то, что они выбирают. С помощью этой информации он пытается улучшить продажи, развлекая клиентов. Если клиента порадовать, он становится счастливее", – говорит Масахиро Кано, глава компании-разработчика.

По расчетам компании, по крайней мере, в Японии, спрос на таких роботов будет расти.

"В Японии много проблем – население стареет, рождаемость падает, не хватает рабочей силы. Мы создали этого робота, чтобы помочь с решением (этих проблем). И также надеемся распространять наши технологии в мире", – говорит Масахиро Кано.

Пока главный фокус работа – кофе и чай. Но в планах разработчиков машины для приготовления пасты, карри и рамена.

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