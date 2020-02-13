В Японии умер первый человек, зараженный коронавирусом

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Первая смерть среди местных жителей, заразившихся коронавирусом из Китая, была зафиксирована в Японии. Об этом в четверг, 13 февраля, объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като, передает ТАСС.

По его словам, жертвой пневмонии стала 80-летняя жительница префектуры Канагава. Она была госпитализирована несколько дней назад, после чего умерла в больнице. Отмечается, что заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти, по результатам вскрытия.

Ранее врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский уже предупреждал: китайский коронавирус несет страшную угрозу именно для пожилых людей.

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"Он представляет собой страшную угрозу прежде всего пожилым людям. И это, кстати, повторяется, потому что предыдущая вспышка коронавирусной инфекции, тот же SARS, имела общую смертность 10%, а у пожилых людей давала смертность до 50%", – напомнил Комаровский.

Также в Японии растет количество людей, инфицированных коронавирусом, среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. По состоянию на 13 февраля общее число зараженных коронавирусом на судне достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне.

Также среди заразившихся коронавирусом на лайнере – двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице Токио.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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