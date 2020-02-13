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В Японии умер первый человек, зараженный коронавирусом

13 февраля, 14:40

Жертвой пневмонии стала 80-летняя женщина

/ Фото: Getty Images

Первая смерть среди местных жителей, заразившихся коронавирусом из Китая, была зафиксирована в Японии. Об этом в четверг, 13 февраля, объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като, передает ТАСС.

По его словам, жертвой пневмонии стала 80-летняя жительница префектуры Канагава. Она была госпитализирована несколько дней назад, после чего умерла в больнице. Отмечается, что заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти, по результатам вскрытия.

Ранее врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский уже предупреждал: китайский коронавирус несет страшную угрозу именно для пожилых людей.

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"Он представляет собой страшную угрозу прежде всего пожилым людям. И это, кстати, повторяется, потому что предыдущая вспышка коронавирусной инфекции, тот же SARS, имела общую смертность 10%, а у пожилых людей давала смертность до 50%", – напомнил Комаровский.

Также в Японии растет количество людей, инфицированных коронавирусом, среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. По состоянию на 13 февраля общее число зараженных коронавирусом на судне достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне.

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Также среди заразившихся коронавирусом на лайнере – двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице Токио.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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Китай пневмония коронавирус

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