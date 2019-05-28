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В Японии умерла раненая в поножовщине школьница

28 мая, 06:40

От нанесенных себе травм скончался и сам нападавший

Фото: AFP

Ученица начальной школы, которую ранили при нападении неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки скончалась от травм. Об этом сообщают местные СМИ. Полиция подтвердила эту информацию.

Напомним, что ранее от нанесенных себе травм скончался и сам нападавший.

Ранее сообщалось, что 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет ожидали школьного автобуса, когда на них напал мужчина с ножом. Всего в результате нападения пострадало, по последним данным, 16 человек.

Инцидент произошел около 7:45 утра по местному времени возле станции Ноборито и парка в городе Кавасаки. Ранее сообщалось, что по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них ребенок. На месте происшествия обнаружены два ножа.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших в результате резни

Добавим, что в Японии усилят охрану школ и школьных маршрутов после резни в парке

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу. 

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали. 

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

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Тег Япония, нож, школьники, погибла, школьница, ранения, поножовщина, резня, толпа

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Источник:

Интерфакс

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