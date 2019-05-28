В Японии умерла раненая в поножовщине школьница
От нанесенных себе травм скончался и сам нападавший
Ученица начальной школы, которую ранили при нападении неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки скончалась от травм. Об этом сообщают местные СМИ. Полиция подтвердила эту информацию.
Напомним, что ранее от нанесенных себе травм скончался и сам нападавший.
Ранее сообщалось, что 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет ожидали школьного автобуса, когда на них напал мужчина с ножом. Всего в результате нападения пострадало, по последним данным, 16 человек.
Инцидент произошел около 7:45 утра по местному времени возле станции Ноборито и парка в городе Кавасаки. Ранее сообщалось, что по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них ребенок. На месте происшествия обнаружены два ножа.
Ранее сообщалось о 19 пострадавших в результате резни.
Добавим, что в Японии усилят охрану школ и школьных маршрутов после резни в парке.
Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу.
А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.
Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.
Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.
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