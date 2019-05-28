В Японии усилят охрану школ после резни в парке

19 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио

Фото: AFP

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии хочет усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов в связи с инцидентом в городе Кавасаки, где мужчина с ножом напал на школьников. Об этом заявил глава японского ведомства Масахико Сибаяма.

"Мы занимаемся оперативным сбором информации об инциденте. Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов", — приводит его слова агентство Киодо.

По последним данным, 19 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио, где 50-летний мужчина напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. Из них три человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

По предварительным данным, нападавший нанес себе ножевое ранение в шею — в настоящее время он находится в критическом состоянии. На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

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