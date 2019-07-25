В Японии утверждают, что КНДР запустила две ракеты малой дальности

Прямой угрозы для национальной безопасности они не представляли

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КНДР осуществила запуск двух ракетмалой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.

"Ракеты не достигли нашей исключительной экономической зоны, прямой угрозы для национальной безопасности они не представляли", — приводит агентство Киодо слова представителя японского правительства. Отмечается, что в настоящее время японская сторона продолжает сбор и анализ всей соответствующей информации.

Ранее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Отмечалось, что пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени и в 05:57 соответственно. По имеющейся информации, снаряды пролетели около 430 км. В КНШ сообщили, что "отслеживают ситуацию" и сохраняют боеготовность.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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