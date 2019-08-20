В Японии увеличилось число жертв жары

За неделю по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы 7 338 человек

/ Фото: AFP

Минимум семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

За неделю по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы 7 338 человек. Япония продолжает страдать от жары, установившейся на всей территории страны. В ряде регионов температура держится на отметке выше 35 градусов Цельсия.

Большинство пострадавших и жертв — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.

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В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

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Напомним, что недавно во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары.

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