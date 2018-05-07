В Японии в час пик отключили электричество: люди застряли в лифтах, а электрички не вышли на линии

В Японии, которая остановила последний атомный реактор, из-за аварии на передающих линиях более 36 тыс. домов и квартир на несколько часов оказались без электроэнергии. ЧП произошло в 120 городах и поселках на самом северном японском острове Хоккайдо, пишет ТАСС.

Как сообщает информационное агентство Киодо, на улицах в утренний час пик погасли светофоры, движением вручную руководили полицейские.

Во многих городах в лифтах оказались заблокированы спешившие на работу жители.

Из-за аварии на линии не вышли более сотни электричек, на время прекратилась деятельность портовых объектов. В настоящее время власти выясняют причины аварии, вызвавшей столь масштабные последствия.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как живется в Японии. Например, каждый день около 40 миллионов людей пользуются метро в Японии. В час пик, года все желающие просто физически не могут поместиться в вагоны, им на помощь приходят профессиональные "толкатели". Впрочем, расходы на транспорт, который в этой стране стоит очень дорого, чаще всего покрывают работодатели.