В Японии в час пик отключили электричество: люди застряли в лифтах, а электрички не вышли на линии

Вчера, 08:38

Авария произошла на острове Хоккайдо и затронула больше ста населенных пункотов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Японии, которая остановила последний атомный реактор, из-за аварии на передающих линиях более 36 тыс. домов и квартир на несколько часов оказались без электроэнергии. ЧП произошло в 120 городах и поселках на самом северном японском острове Хоккайдо, пишет ТАСС.

Как сообщает информационное агентство Киодо, на улицах в утренний час пик погасли светофоры, движением вручную руководили полицейские.

Во многих городах в лифтах оказались заблокированы спешившие на работу жители.

Из-за аварии на линии не вышли более сотни электричек, на время прекратилась деятельность портовых объектов. В настоящее время власти выясняют причины аварии, вызвавшей столь масштабные последствия.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как живется в Японии. Например, каждый день около 40 миллионов людей пользуются метро в Японии. В час пик, года все желающие просто физически не могут поместиться в вагоны, им на помощь приходят профессиональные "толкатели". Впрочем, расходы на транспорт, который в этой стране стоит очень дорого, чаще всего покрывают работодатели.
Япония, отключение, электричество, час пик, хоккайдо

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