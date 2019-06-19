В Японии возросло число пострадавших от землетрясения
Большинство пострадавших — пожилые люди
Минимум 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Об этом сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось о том, что в результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек.
Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.
Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была понижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 метра, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.
Железнодорожный транспорт в префектурах Ниигата и Ямагата работает в обычном режиме. Нарушенное электроснабжение также практически полностью восстановлено.
Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.
Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.
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