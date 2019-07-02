В Японии впервые за 33 года возобновила охоту на китов

Охота будет вестись в территориальных водах Японии, промысел в водах Антарктики вестись не будет

Фото: pexels.com

Пять японских китобойных судов вышли в море, несмотря на призывы международного сообщества и экологических организаций отказаться от возобновления убийства больших китов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

Япония впервые за 33 года возобновила охоту на китов в коммерческих целях.

Охота будет вестись в территориальных водах Японии, промысел в водах Антарктики вестись не будет. Власти Японии установили квоту по добыче 227 китов трех видов до конца этого года.

Возобновление китобойного промысла стало возможным после выхода Японии из Международной комиссии по промыслу китов, в которую она входила с 1951 года.

Напомним, что ранее в Японии едва не произошло кораблекрушение с многочисленными жертвами, когда скоростной паром столкнулся с крупным морским животным. В результате инцидента в Японском море в районе префектуры Ниигата пострадали по меньшей мере 87 человек. В результате почти все находившиеся на борту судна пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Само судно получило повреждения: в ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.

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