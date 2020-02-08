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В Японии вылечили мужчину, который первым заразился коронавирусом

8 февраля, 20:10

Медики сумели избавить от вируса водителя, который возил китайских туристов

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Японии врачам удалось вылечить человека, который первым заразился коронавирусом, не выезжая за пределы страны.

Как сообщило издание Nihon Keizai, 8 февраля 60-летний пациент был выписан из больницы в префектуре Нара.

Медики рассказали, что мужчина работал водителем автобуса и возил группу китайских туристов. Он стал первым, кто заразился новым типом коронавируса в Японии.

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Ранее мы сообщали о том, что во франции обнаружили пятерых британцев, которые заразились смертельно опасным вирусом во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции. Оказалось, что один из них ранее ездил в Сингапур и там "подхватил" болезнь, а позже заразил ею других отдыхающих.

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Напомним, что стремительное распространение коронавируса уже спровоцировала панику в Украине: в стране резко стали дефицитом медицинские маски.

Подробности распространения болезни, онлайн-карту заражений и советы врачей читайте в нашем материале "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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