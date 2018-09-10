В Японии выросло число жертв мощного землетрясения

Сегодня, 08:20

Тысячи человек остаются в специальных центрах для эвакуированных

Фото: AFP
Фото: AFP

Жертвами землетрясения на японском острове Хоккайдо стали 44 человека, 660 получили ранения. Такие обновленные данные озвучил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Землетрясение магнитудой, по различным данным, от 6,6 до 6,7 временно парализовало воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение с префектурой, вызвав серьезные нарушения электроснабжения.

К настоящему моменту еще около 2,5 тыс. человек находятся в центрах, организованных для эвакуированных из опасных районов жителей острова, где сошедшие сели разрушили целые деревни.

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В спасательной операции, как сообщил Суга, принимали участие 40 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных, более 60 вертолетов.

Напомним, сообщалось, что в Японии 5 сентября на острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Его эпицентр находился в 26 км от города Титосе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 31 км.

Ранее сообщалось, что количество жертв увеличилось до 30 человек. Девять человек пропало без вести, а около 400 были помещены в больницы с незначительными травмами. К спасательным операциям привлекли около 40 тысяч человек, 75 вертолетов и спецтехнику.
Япония, землетрясение, жертвы, Хоккайдо
Источник:

Интерфакс-Украина

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