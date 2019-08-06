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В Японии за неделю жертвами жары стали 57 человек

Сегодня, 07:25

Еще более 18 тысяч людей с тепловыми ударами попали в больницы

/ Фото: AFP

В Японии за неделю жертвами жары стали 57 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 Другие страны Еще более 18 тысяч людей с тепловыми ударами попали в больницы

В Японии за прошедшую неделю из-за сильной жары скончались по меньшей мере 57 человек. Еще более 18 тысяч людей госпитализировали тепловыми ударами, сообщает Главное пожарное управление Японии.

Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Отметим, что сильная жара начала царить на всей территории Японии на прошлой неделе. Сейчас в некоторых регионах страны температура доходит до 39 градусов Цельсия.

Напомним, что недавно во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. 

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Япония жара погибшие пострадавшие

Источник: ТАСС

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