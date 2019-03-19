В Японии запретили физические наказания детей
Запрет на физические наказания несовершеннолетних распространяется на родителей и на педагогов
Правительство Японии одобрило поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания. Документ будет немедленно внесен на утверждение в парламент, передает информационное агентство Киодо.
Запрет на физические наказания несовершеннолетних распространяется как на родителей, так и на социальных работников и педагогов. Также правительство намерено уточнить уголовное законодательство, чтобы внести в него новые положения, направленные на пресечение издевательств над несовершеннолетними.
Поводом для новшеств стала история 10-летней девочки из города Тиба неподалеку от Токио. В январе она погибла, ведь ее в семье систематически избивали, лишали пищи и держали на холоде. Отец девочки арестован.
Японская полиция в прошлом году сообщила о более чем 80 тыс. случаев физического или психологического насилия в отношении несовершеннолетних.
Напомним, что ранее в Ровно 21-летняя мать зарезала дочь. По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете.
Ранее жителя Одесской области осудили за использование детского труда. По информации пресс-службы областной прокуратуры, за привлечение к работе 12-летнего ребенка мужчина из Балтского района получил наказание в виде ограничения свободы сроком на год.
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