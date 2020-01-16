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В Японии зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным вирусом

16 января, 03:43

Ранее стало известно о первом случае заражения вирусом за пределами Китая

Фото: REUTERS/James Akena

Фото: REUTERS/James Akena

Власти Японии подтвердили первый случай заболевания новым видом коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в китайском Ухане.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителя правительства страны.

По его словам, анализ на данный вид вируса дал положительный результат у гражданина Китая, который приехал в Японию из Уханя.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

14 декабря стало известно о первом случае заражения вирусом за пределами Китая. Заболевание было диагностировано у туристки в Таиланде, которая также приехала из Уханя.

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Всего, по данным британской телерадиокомпании, на сегодня зарегистрирован 41 случай заражения вирусом. Также известно об одном смертельном случае, но у умершего мужчины были сопутствующие заболевания, и потому неизвестно что в действительности стало причиной смерти.

10 января вызвавший пневмонию в Китае новый коронавирус уступает по потенциальной опасности для человека другим известным вирусам этой группы. При этом в ведомстве добавили, что пока окончательные выводы об опасности делать рано: отсутствуют данные о природных резервуарах вируса и о его способности передаваться от человека к человеку (пока случаев передачи не зафиксировано). Исследования продолжаются.

Напомним, что ранее волна гриппа в Украине унесла жизни пяти человек. Никто из умерших не был привит.

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О том, как защититься от гриппа – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Ранее мы писали, что по Украине ходит четыре вида вируса гриппа:

  • Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;
  • Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);
  • Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);
  • Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

В зоне риска подхватить грипп с осложнениями – пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа" .

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Китай Япония грипп вирус болезни

Источник: Интерфакс

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