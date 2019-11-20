В японском фешнколедже открыли выставку украинской традиционной одежды

В токийском фешнколедже "Bunka Fashion College" открылась выставка украинской традиционной одежды.

Проект реализуется Посольством Украины в Японии, объединением Украинской в ​​Японии "Краяны" и вышеупомянутым колледжем при содействии художественной ассоциации "Япония-Украина".

На выставке представлены 17 самобытных костюмов из 16 регионов Украины, а также полотенца из Центральной Украины из коллекции Елены Скрипки. Мероприятие продлится до 22 ноября.

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По словам автора коллекции, Елены Скрипки, она начала собирать коллекцию тому, что чувствовала внутреннюю потребность сохранить и передать следующим поколениям то, что является одним из критериев идентичности украинцев. Украинский традиционный костюм несет в себе энергию поколений и именно через него можно увидеть яркую и волшебную душу украинского народа. "Это наследство мы должны беречь и уважать, чтобы быть единой и сильной нацией", – считает Елена.

"Это лишь небольшая часть обширной коллекции Елены Скрипки, которая собирала эти костюмы в течение 25 лет по всем регионам Украины. Мы очень рады, что коллекцию смогут увидеть и в Японии, почувствовать украинский колорит и увидеть региональные особенности костюмов", – заявила представительница украинского общества в Японии "Краяны" Наталья Лысенко, – "Проект готовился украинским обществом в Японии "Краяны" в течение трех лет и мы очень счастливы, что благодаря слаженной сотрудничества Посольства Украины в Японии, "Краяны" и Bunka Fashion College, этот проект осуществился"

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Второй секретарь Посольства Украины в Японии Виолетта Удовик отмечает, что проект реализован благодаря двум тандемам, а именно — сотрудничеству украинской и японской сторон, а также сотрудничеству Посольства с украинской общиной. Она подчеркивает, что без участия кого-либо из организаторов мероприятия его проведения не было бы возможным.

Отметим, что, по данным Министерства юстиции Японии, по состоянию на декабрь 2018, в стране Восходящего солнца проживает 1855 украинцев. Основные очаги украинской общины расположены в так называемом "Большом Токио" (город Токио и прилегающие префектуры), регионе Кансай (города Киото и Осака) и городе Нагоя. По инициативе украинской общины проводятся традиционные мегамарши вышиванок, а также другие мероприятия по представлению Украины в Японии.

Как сообщалось ранее, с 3 по 5 ноября этого года в токийском фешнколедже "Bunka Fashion College" были представлены украинские костюмы, созданные японскими студентами-дизайнерами.

Напомним, корреспонденты "Сегодня" продолжают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции. В первом материале мы рассказывали о домах самураев, которые были построены без единого гвоздя и выдерживали тайфуны. Во второй части цикла речь шла о японском общественном транспорте, при взгляде на который вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем. В третьей части мы узнавали, как в Японии делают острова из мусора. В четвертой публикации "Сегодня" делились интересными историями о знаменитом на весь мир японском трудоголизме.

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