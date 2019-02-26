В Японском море на российском судне прогремел взрыв

Экипаж "Партизана" уверяет, что перед взрывом на судно "что-то прилетело извне"

Фото: Pixabay

В Японском море на российском судне прогремел взрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg 2019-02-26T08:36:00+02:00 Другие страны Экипаж «Партизана» уверяет, что перед взрывом на судно "что-то прилетело извне"

В Японском море на судне "Партизан" приморской компании "Гудзон" прогремел взрыв. Об этом сообщили в дальневосточном управлении Госморнадзора России.

На данный момент причины взрыва неизвестны. В морском спасательно-координационном центре "Владивосток" рассказали, что пострадавших в результате взрыва нет, загрязнения окружающей среды также не наблюдается.

"По информации судовладельца, судно получило две пробоины на шесть метров выше ватерлинии, поврежден брашпиль", – рассказал начальник центра Николай Пирожков.

"Партизан" везет груз металлолома. На данный момент пароход продолжает следовать в Южную Корею, планируется, что оно прибудет в южнокорейский порт в среду.

"Подозревали, что что-то извне прилетело. Однако точные причины будут выясняться, когда судно прибудет в порт Донгхэ в Южной Корее. На судне находится 13 членов экипажа, никто не пострадал. Возникшее после взрыва возгорание потушили своими силами", – рассказал представитель компании-судовладельца.

Напомним, 21 января в нейтральных водах Черного моря загорелись два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро". В результате пожара на танкерах погибли 20 человек. Кроме того, 12 спасенных человек были доставлены на берег.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Японском море на российском судне прогремел взрыв". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.