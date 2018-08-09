В Йемене арабская коалиция нанесла удар по автобусу с детьми

Число погибших, по некоторым данным, может составлять 39 человек

В Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по автобусу, в котором находились дети, в результате чего по меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 были ранены. Об этом сообщает Associated Press.

Авиаудары были направлены на оживленный рынок в провинции Саада и автобус с детьми.

В свою очередь повстанческое телевидение Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибло 39 человек и 51 ранен. Среди них в основном дети.

Как известно, в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Кризис в Йемене обострился в последние месяцы 2017 года: начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами, ранее боровшимися с силами президента страны Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это произошло после того, как силы Салеха выступили против хуситов.

Салех был убит во время столкновений с хуситами. Местные жители сообщают, что хуситы взорвали дом Салеха в центре Саны.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия перехватила ракету, выпущенную из Йемена.