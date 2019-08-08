В Йемене произошла попытка переворота

В руках сепаратистов находится сейчас район Хор-Максар

/ Фото: AFP

Сепаратисты из Южного переходного совета призвали к свержению правительства президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемого Саудовской Аравией. Как сообщила газета.Daily Star, отряды сепаратистов предприняли попытку переворота в южной столице Адене и атаковали в районе президентского дворца боевиков исламистской вооруженной милиции "Аль-Ислах". В результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые.

Ранее заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк объявил о всеобщей мобилизации, обвинив президента Абд Раббу Мансура Хади в связях с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане". В руках сепаратистов находится сейчас район Хор-Максар, оттуда они угрожают президентскому дворцу "Эль-Маашик".

По сведениям Daily Star, ЮПС, созданный в 2017 году и контролирующий большую часть Южного Йемена, пользуется поддержкой соседних Объединенных Арабских Эмиратов , которые участвовали в йеменском конфликте в составе аравийской коалиции. В начале июля ОАЭ объявили об изменении своей политики и начали вывод воинских контингентов из Йемена.

До объединения северной и южной части Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене.

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Ранее свыше 40 человек погибли, 15 получили ранения при ракетном обстреле со стороны мятежников-хуситов (движение "Ансар Алла") по лагерю сил безопасности в городе Аден на юге Йемена. Как сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас", целью удара был военный смотр.

Среди погибших — командующий Вспомогательными силами правительственной армии Йемена бригадный генерал Мунир аль-Яфаи.

Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.

Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток – Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".

Военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.

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