В Йемене публично казнили трех педофилов

Окровавленные тела были подвешены к стреле подъемного крана и выставлены на обозрение толпы

В Йемене на глазах у толпы публично казнили троих педофилов за то, что они изнасиловали и убили 10-летнего мальчика. После казни их тела подвесили на подъемном кране. Об этом пишет The Sun.

Толпа собралась на публичной площади в Сане, столице Йемена, чтобы посмотреть на публичную казнь трех злоумышленников, осужденных за изнасилование и убийство десятилетнего Мосада Салеха аль-Мотханы.

Йеменские офицеры заставили мужчин, одетых в синие комбинезоны, поочередно лечь лицом вниз на ковер. После чего полицейский выстрелил каждому из преступников в спину очередью из пяти пуль, направленных в сердце.

Их окровавленные тела были подвешены к стреле подъемного крана и выставлены на обозрение толпы.

Ранее сообщалось, что смертную казнь хотят ввести в Израиле для террористов, которые убивают невинных людей. Израильские политики уже согласовали соответствующий законопроект.

Также в Национальной академии ФБР в Куантико президент США Дональд Трамп заявил, что убийство полицейского следует карать смертной казнью. Он отметил, что "мы будем защищать тех, кто защищает нас". "Мы считаем, что преступники, убивающие полицейских, должны приговариваться к смертной казни", – добавил Трамп.