В Йемене сепаратисты захватили три армейские казармы

/ Фото: AFP

Отряды сепаратистов из Южного переходного совета взяли под свой контроль три армейские казармы в экономической столице Йемена, Адене и окружили президентский дворец. Об этом сообщил телеканал El-heddaf.

По его сведениям, за сутки в ходе уличных перестрелок погибли 23 человека, не менее десяти из них являются мирными жителями.

Министр обороны Йемена Мухаммед аль-Макдиси и начальник генерального штаба Абдалла аль-Нахаи выступили утром в поддержку президента республики Абд Раббо Мансура Хади. Они заявили, что "вооруженные силы Йемена поддерживают законную власть и сокрушат железной рукой заговорщиков, посягающих на стабильность и единство страны".

Реклама

Однако, за несколько часов сепаратисты овладели основными ключевыми точками в южной столице, вытеснив правительственные силы.

Как рассказывает ведомство, в небе над Аденом появлялись время от времени самолеты саудовских ВВС, но они не наносили ударов по сепаратистам, а следили за их передвижениями по городу.

Ранее мы писали, что по меньшей мере трое сотрудников сил безопасности Йемена погибли, более 30 получили ранения при взрыве в городе Аден. Теракт устроил смертник. Ни одна их действующих на территории страны группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.

Кроме этого, в начале августа в Йемене боевики "Аль-Каиды" напали на лагерь военных. Нападавшие оставались на территории лагеря несколько часов до прибытия армейских подкреплений.

Также, военные самолеты коалиции Саудовской Аравии нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама