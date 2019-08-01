Ни одна их действующих на территории страны группировок не взяла на себя ответственность за вылазку

/ Фото: AFP

В Йемене смертник устроил теракт на полицейском участке: есть погибшие и раненые https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD 2019-08-01T10:36:00+03:00 Другие страны Ни одна их действующих на территории страны группировок не взяла на себя ответственность за вылазку

По меньшей мере, трое сотрудников сил безопасности Йемена погибли, более 30 получили ранения при взрыве в городе Аден. Об этом сообщил в четверг телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, взрыв произошел на территории полицейского участка.

По информации агентства Франс Пресс, теракт устроил смертник. Ни одна их действующих на территории страны группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.

Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".

Военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.

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