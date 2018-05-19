В Йемене захвачен один из главарей ИГ

Один из главарей группировки "Исламское государство" захвачен в Йемене. Об этом заявило в субботу МВД страны, – передает ТАСС.

По информации ведомства, которую приводит телеканал "Аль-Арабия", операция по задержанию проводилась силами быстрого реагирования в южной провинции Лахдж. В ходе рейдов был арестован "эмир" ИГ в регионе Яфаа вместе с несколькими разыскиваемыми правоохранительными органами лицами, отметили в министерстве.

Йемен, откуда родом семья бывшего главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, давно стал прибежищем боевиков из-за слабой центральной власти и множества труднодоступных мест. За годы, предшествовавшие началу в 2011 году народных волнений, боевики "Аль-Каиды" совершили десятки терактов и диверсий, мишенями которых были иностранные туристы, дипломатические миссии западных стран и их сотрудники, силы безопасности и объекты инфраструктуры, главным образом нефтяные.

Экстремисты значительно укрепили свои позиции вслед за охватившими страну революционными событиями 2011 года и вновь резко активизировались после начала аравийской коалицией военной операции в Йемене против мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в марте 2015 года. В последние годы в стране неоднократно заявляла о себе и группировка ИГ, боевики которой регулярно устраивают нападения как на позиции силовиков, так и на гражданские объекты.

Накануне сообщалось, что саудовские ПВО сбили запущенную мятежниками из Йемена баллистическую ракету.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия перехватила семь запущенных из Йемена ракет. Три ракеты были выпущены по столице – Эр-Рияду.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире.