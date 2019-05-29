В Йемене заявили о высылке из страны более 100 нелегальных мигрантов

В Адене скопилось более 2,3 тысячи африканских мигрантов, преимущественно из Эфиопии

Фото: AFP

Правительство Йемена впервые официально объявило о высылке из страны группы нелегальных мигрантов, прибывших на йеменскую территорию из африканских государств.

"Первая партия нелегальных мигрантов из Африки, в которую вошли 124 человека, отправлена в свои страны из аэропорта города Адена в сотрудничестве и при содействии Международной организации по миграции", — говорится в заявлении кабинета министров.

Ранее сообщалось о переправке немногочисленных групп нелегальных мигрантов из Йемена в Африку, однако йеменское правительство впервые заявило о своем участии в этом процессе.

Несколько дней назад представители МОМ информировали, что в Адене скопилось более 2,3 тысячи африканских мигрантов, преимущественно из Эфиопии, которые на добровольной основе готовы к отправке на родину. Среди них — около 150 женщин и почти 500 детей. Предполагалось, что операция по их переправке в на африканский континент начнется в понедельник и продлится восемь дней. Однако из-за погодных условий она была отложена на сутки.

Напомним, что в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями сторонников мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена.

"Я поговорю с саудитами по многим вопросам. Но, безусловно, мне бы не хотелось иметь людей, которые не умеют обращаться с оружием и использовать его против автобусов с детьми", – заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин.

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