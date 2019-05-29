Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Йемене заявили о высылке из страны более 100 нелегальных мигрантов

29 мая, 00:47

В Адене скопилось более 2,3 тысячи африканских мигрантов, преимущественно из Эфиопии

Фото: AFP

Правительство Йемена впервые официально объявило о высылке из страны группы нелегальных мигрантов, прибывших на йеменскую территорию из африканских государств.

"Первая партия нелегальных мигрантов из Африки, в которую вошли 124 человека, отправлена в свои страны из аэропорта города Адена в сотрудничестве и при содействии Международной организации по миграции", — говорится в заявлении кабинета министров.

Ранее сообщалось о переправке немногочисленных групп нелегальных мигрантов из Йемена в Африку, однако йеменское правительство впервые заявило о своем участии в этом процессе.

Несколько дней назад представители МОМ информировали, что в Адене скопилось более 2,3 тысячи африканских мигрантов, преимущественно из Эфиопии, которые на добровольной основе готовы к отправке на родину. Среди них — около 150 женщин и почти 500 детей. Предполагалось, что операция по их переправке в на африканский континент начнется в понедельник и продлится восемь дней. Однако из-за погодных условий она была отложена на сутки.

Напомним, что в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями сторонников мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена. 

"Я поговорю с саудитами по многим вопросам. Но, безусловно, мне бы не хотелось иметь людей, которые не умеют обращаться с оружием и использовать его против автобусов с детьми", – заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Йемен, мигранты

Вы сейчас просматриваете новость " В Йемене заявили о высылке из страны более 100 нелегальных мигрантов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Йемене погибло около сотни хуситов из-за наступления правительственных сил

15 мая, 06:44

Правительственные войска и поддерживающие их отряды ополчения провели наступательную операцию

Трамп продлил действие санкций за угрозу стабильности в Йемене

14 мая, 00:00

Исполнительный указ, позволяющий применять санкции, был подписан еще президентом США Бараком Обамой

Американский Сенат не преодолел вето Трампа по поддержке Саудовской Аравии в Йемене

3 мая, 02:35

Для преодоления вето требовалось не менее 67 голосов сенаторов

Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене

17 апреля, 03:49

По словам Трампа, резолюция нанесет ущерб внешней политике США

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Алина Гросу рассказала о романе с женатым

Касаткина — Пуиг, Вавринка — Гарин. Экспресс на «Ролан Гаррос»

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь