В ЮАР 1800 горняков заблокированы в шахте по добыче платины

В ствол шахты упали рельсы, которые доставлялись на глубину

Фото: Pixabay

Порядка 1800 горняков оказались во вторник заблокированы в шахте по добыче платины в Южной Африке. Об этом сообщил южноафриканский телеканал И-эн-си-эй со ссылкой на представителя компании — владельца шахты Sibanye-Stillwater Джеймс Велстед.

По предварительной версии, в ствол шахты упали рельсы, которые доставлялись на глубину. В результате они заблокировали один из выходов.

"Мы должны полностью обследовать шахты, извлечь оттуда рельсы, если какие-либо из них застряли в вертикальном стволе, и оценить возможные повреждения металлическим конструкциям", — приводит телеканал слова Велстеда.

По его словам, если повреждения будут зафиксированы, то шахтеры, которые снабжены пищей и водой, должны будут выходить по другому маршруту. Данных о возможных пострадавших из-за ЧП пока не поступало.

Ранее в Мьямне обвалилась шахта: более 50 горняков оказались под завалами. Власти опасаются, что ни одному шахтеру не удалось пережить трагедию.

Напомним, в Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков.

Также мы писали, что в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.

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