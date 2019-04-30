Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В ЮАР 1800 горняков заблокированы в шахте по добыче платины

30 апреля, 21:14

В ствол шахты упали рельсы, которые доставлялись на глубину

Фото: Pixabay

Порядка 1800 горняков оказались во вторник заблокированы в шахте по добыче платины в Южной Африке. Об этом сообщил южноафриканский телеканал И-эн-си-эй со ссылкой на представителя компании — владельца шахты Sibanye-Stillwater Джеймс Велстед.

По предварительной версии, в ствол шахты упали рельсы, которые доставлялись на глубину. В результате они заблокировали один из выходов.

"Мы должны полностью обследовать шахты, извлечь оттуда рельсы, если какие-либо из них застряли в вертикальном стволе, и оценить возможные повреждения металлическим конструкциям", — приводит телеканал слова Велстеда.

По его словам, если повреждения будут зафиксированы, то шахтеры, которые снабжены пищей и водой, должны будут выходить по другому маршруту. Данных о возможных пострадавших из-за ЧП пока не поступало.

Ранее в Мьямне обвалилась шахта: более 50 горняков оказались под завалами. Власти опасаются, что ни одному шахтеру не удалось пережить трагедию.

Напомним, в Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков. 

Также мы писали, что в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег шахтеры, шахта, рельсы

Вы сейчас просматриваете новость " В ЮАР 1800 горняков заблокированы в шахте по добыче платины". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа причина взрыва на шахте под Луганском

27 апреля, 14:58

Трагедия унесла жизни 17 горняков

Взрыв на шахте под Луганском: спасатели извлекли тела 17 погибших

27 апреля, 14:30

Авария произошла на глубине 300 метров

На Донбассе создают сотни новых рабочих мест для шахтеров

26 апреля, 11:49

Кадровый центр предлагает широкий перечень вакансий

В Мьямне обвалилась шахта: более 50 горняков оказались под завалами

23 апреля, 14:08

Власти опасаются, что ни одному шахтеру не удалось пережить трагедию

На что способно обычное дегтярное мыло

6 привычек, которые программируют на бедность

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Черта характера, отталкивающая мужчин согласно знаку Зодиака

Лобода очаровала сеть стильным фото

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Когда закончится война на Донбассе: неожиданный прогноз астролога

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь