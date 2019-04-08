В ЮАР браконьера затоптал слон, а потом съел лев

Поисковая бригада обнаружила только человеческий череп и пару брюк

Фото: Pixabay

В ЮАР браконьера затоптал слон, а потом съел лев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/167/2fa/5c71672fa518e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/167/2fa/5c71672fa518e.jpg 2019-04-08T00:44:00+03:00 Другие страны Поисковая бригада обнаружила только человеческий череп и пару брюк

В Южно-Африканской Республике браконьера, который охотился на носорогов, затоптал слон, а затем съел лев.

Об этом сообщает BBC.

Поисковая бригада пыталась найти тело браконьера, но в конце концов обнаружила только человеческий череп и пару брюк.

Руководитель парка Крюгера, в котором произошел инцидент, выразил свои соболезнования семье погибшего.

"Незаконное проникновение в Национальный парк Крюгера и передвижения там пешком не является осмотрительным решением. Здесь много опасностей, и этот инцидент является свидетельством того", - отметил руководитель парка.

Национальный парк Крюгера имеет постоянную проблему с браконьерством.

Ранее мы писали, что агрессивный слон напал на автомобиль с пассажираминедалеко от города Катарагама на Шри-Ланке. Животное разбило лобовое стекло и насмерть перепугало пассажиров. Все происходящее снимал видеорегистратор. Водитель дал задний ход, однако ему понадобилось еще несколько минут, чтобы оторваться от преследования и отъехать на безопасное расстояние.

Напомним, посетители национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное. Парень, запечатлевший атаку на видео, добавил, что слон попытался трижды напасть на туристов, но руководителю группы удалось усмирить животное.

Также мы писали, что в Германии во время представления в Цирке Кроне произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей. В панике люди стали разбегаться в стороны.

Смотрите видео: Слон атаковал автомобиль с туристами:

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