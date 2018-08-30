В ЮАР перевернулся автобус: десять человек погибли

Водитель автобуса, следовавшего из Кейптауна в Бофорт-Уэст, не справился с управлением

В ЮАР в результате ДТП с автобусом погибли как минимум 10 человек погибли, и 30 пострадали. Инцидент произошел в южноафриканской провинции Западный Кейп.

"В общей сложности погибли 10 человек – шесть мужчин, три женщины и один [ребенок в возрасте] от семи до восьми лет", – приводит портал слова представителя местных властей.

По данным портала, авария произошла недалеко от города Бофорт-Уэст в ночь со среды на четверг. Водитель автобуса, следовавшего из Кейптауна в Бофорт-Уэст, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Ранее мы писали, что на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши в смертельное ДТП попал автобус с украинскими туристами.Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.

Напомним, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.