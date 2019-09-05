В ЮАР сняли на видео драку слона с носорогом

Битва гигантов случилась у водопоя, когда мама-носорог защищала своего малыша

В Южно-Африканской республике произошла битва великанов: туристам удалось снять на видео поединок слона и носорога в национальном парке Крюгера.

Стычка произошла у водопоя, когда мать-носорог заметила, как к ней с детенышем приблизился слон – она решила защитить малыша и первой бросилась на противника.

Впрочем, гигант оказался сильнее. В битве едва не пострадал маленький носорог, который на мгновение оказался между взрослыми животными.

В конце концов, носорогам пришлось бежать от разъяренного слона.

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Напомним, что недавно мы писали о "трудоустройстве" медведей в Турции – животным предложили стать дегустаторами различных сортов меда.

Полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

Напомним, что ранее в России медведь разрыл могилу и утащил покойника.

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Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Также мы сообщали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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