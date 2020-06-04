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В Южной Африке люди выстроились в очереди в магазины и скупают алкоголь

4 июня, 04:34

Елена Вус Елена Вус

Запрет на продажу алкогольных напитков действовал два месяца

В Южной Африке, где из-за пандемии коронавируса COVID-19 два месяца действовал запрет на продажу алкогольных напитков, после частичного ослабление ограничительных мер с 1 июня у магазинов со спиртным образовались длинные очереди.

Об этом сообщает BBC.

Теперь желающие приобрести алкоголь могут сделать это с 9:00 до 17:00 во все дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Алкоголь не разрешается пить на улице, только – дома.

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В свою очередь, власти страны уже призвали своих граждан "не спешить" в магазины, чтобы не создавать очереди и скопление людей.

А тем временем, во время эпидемии COVID-19 в России, где коронавирус убил больше 5 тысяч человек, выросла смертность от алкоголя.

Напомним, что замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко еще в марте призвал украинцев воздержаться от распития алкогольных напитков во время эпидемии COVID-19, поскольку, вопреки расхожему мнению, это не укрепляет, а ослабляет иммунитет.

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