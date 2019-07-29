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В Южной Африке убили украинского путешественника

Сегодня, 17:50

Иван Иванов погиб после вооруженного ограбления возле Кейптауна

Иван Иванов с детьми. Фото: iol.co.za

Иван Иванов с детьми. Фото: iol.co.za

В Южной Африке убили украинского путешественника https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%20%D1%8E%D0%B0%D1%80%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%20%D1%8E%D0%B0%D1%80%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0 Другие страны Иван Иванов погиб после вооруженного ограбления возле Кейптауна

Во время визита Южно-Африканской республики, где ранее напали на голливудского актера Арнольда Шварценеггера, был убит гражданин Украины. 

По данным сайта iol.co.za, им оказался 43-летний отец трех детей Иван Иванов. 27 июля на популярной у туристов пешеходной тропе на горе Пик Чепмена в Кейптауне на него напали трое грабителей и, желая отнять рюкзак, нанесли мужчине несколько ножевых ранений в области груди.

Из-за кровопотери украинец скончался, а его тело спрятали. Вскоре одного из убийц задержали с рюкзаком Иванова – им оказался 25-летний мужчина. На допросе преступник сознался в содеянном и сказал, где было спрятано тело. Двух остальных преступников все еще ищут.

Как пишут журналисты, погибший снимал коттедж у местных жителей, которые предупреждали его не ходить по тропе в одиночку.

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Местные власти уже связались с супругой погибшего мужчины, сообщив ей прискорбные новости. На данный момент женщина находится в Женеве с семьей.

Украинские дипломаты уже подтвердили гибель украинского гражданина и сообщили, что этим делом занимаются полиция и местные власти.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Посольство Украины в ЮАР предпринимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности, а также находится на постоянной связи с полицией, МИД ЮАР и министерством туризма ЮАР", – говорится в коммюнике посольства Украины в Кейптауне.

Погибший работал в компании Bureau Veritas, которая занимается контролем качества и сертификацией продуктов.

Напомним, в прошлом году украинцев предупредили об опасности путешествий в Южно-Африканскую Республику из-за вспышки инфекционной болезни - листериоза.

Мы также писали о драке между украинцем Андреем Совой и россиянином в турецкой Алании в прошлом году, после которой украинский  турист впал в кому и скончался.

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ЮАР ограбление убийство украинец украинцы за границей

Источник: Сегодня

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