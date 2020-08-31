В Южной Корее американские военные на БТР попали в смертельное ДТП: фото и видео

В Южной Корее произошло смертельно ДТП с участием американских военных, которые дислоцируются в этой стране.
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, со ссылкой на полицию, в воскресенье, 30 августа, вечером в городе Пхочхон внедорожник столкнулся с бронетранспортером войск США, который возвращался с учений.
В результате столкновения внедорожник был искорежен до неузнаваемости. Четыре пассажира автомобиля – все граждане Южной Кореи – после столкновения были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.
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Бронетранспортер пострадал незначительно. Один американский военнослужащий получил легкие ранения.
Причины инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что Республика Корея в ходе очередного раунда консультаций с Соединенными Штатами согласилась увеличить до примерно 1 млрд долларов ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Ранее американская сторона требовала от Южной Кореи до 1,2 млрд долларов, при этом в 2018 году взнос Сеула составил 860 млн долларов.
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