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В Южной Корее американские военные на БТР попали в смертельное ДТП: фото и видео

31 августа, 10:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

В результате столкновения с бронетранспортером внедорожник был искорежен до неузнаваемости

В Южной Корее произошло смертельно ДТП с участием американских военных, которые дислоцируются в этой стране.

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Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, со ссылкой на полицию, в воскресенье, 30 августа, вечером в городе Пхочхон внедорожник столкнулся с бронетранспортером войск США, который возвращался с учений.

В результате столкновения внедорожник был искорежен до неузнаваемости. Четыре пассажира автомобиля – все граждане Южной Кореи – после столкновения были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

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Бронетранспортер пострадал незначительно. Один американский военнослужащий получил легкие ранения.

ДТП с американскими военными военными в Южной Корее. Источник: Reuters

Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что Республика Корея в ходе очередного раунда консультаций с Соединенными Штатами согласилась увеличить до примерно 1 млрд долларов ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Ранее американская сторона требовала от Южной Кореи до 1,2 млрд долларов, при этом в 2018 году взнос Сеула составил 860 млн долларов.

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ДТП Южная Корея американские военные
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