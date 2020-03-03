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В Южной Корее еще 600 человек заразилось коронавирусом

3 марта, 04:29

Елена Кузьмич

Общее число заболевших в стране составило 4812 человек

Южная Корея заявила о 600 новых случаях заражения коронавирусом.

Общее число заболевших в стране составило 4812 человек.

При этом скончалось 28 человек.

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По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, 519 новых случаев заболевания зарегистрированы в городе Тэгу и 61 в соседней провинции Северный Кенсан.

Сеул сообщил о семи новых случаях.

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Напомним, что ранее сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае, где ранее исследовали влияние, которое инфекция оказывает на человеческий организм, возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

За сутки была зафиксирована 31 смерть, почти 2,8 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тыс.

Тем временем водитель сервиса по заказу такси Uber был госпитализирован в бразильском Рио-де-Жанейро с подозрением на коронавирус.

Водитель Uber изолирован в государственной региональной клинике до тех пор, пока не будут готовы результаты его анализов.

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Китай Корея жертвы коронавирус

Источник: Интерфакс

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