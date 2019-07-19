В Южной Корее мужчина поджег себя перед японским посольством

Мужчина был госпитализирован с многочисленными ожогами

Фото: Pixabay

Неизвестный мужчина остановился на своем автомобиле перед входом в японское посольство в Сеуле и, не выходя из транспортного средства, поджег себя. Об этом сообщило агентство Киодо.

Мужчина был госпитализирован с многочисленными ожогами. Полиция расследует обстоятельства случившегося — в настоящее время рассматривается версия попытки самоубийства. Не исключено, что инцидент мог стать следствием резкого обострения отношений между Японией и Южной Кореей, наблюдаемого последние недели.

Японское правительство 1 июля ужесточило контроль за экспортом в Южную Корею фторированного полиимида и фтористого водорода, которые могут использоваться для производства ядерного оружия. Токио считает, что Сеул пренебрегает соблюдением торгового эмбарго с КНДР, вследствие чего некоторые поставляемые из Японии в Южную Корею материалы могут попадать в КНДР. Действия Токио вызвали резкое осуждение Сеула, который требует отмены ограничений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что количество человек, которые стали жертвами пожара в студии аниме Kyoto Animation в японском Киото, увеличилось до 25.

Об этом со ссылкой на японские правоохранительные органы, сообщило агентство Kyodo, уточнив, что еще более трех десятков потерпевших остаются в больницах.

В целом в момент возгорания в здании находились около 70 человек.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 35 пострадавших в результате инцидента.

Напомним, что причиной пожара считается поджог, а ответственным за случившееся – 41-летний мужчина, который уже был задержан. Он также пострадал – у преступника ожоги рук и груди.

Как выяснили следователи, за полчаса до поджога виновник произошедшего купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина, которые в двух канистрах довез до аниме-студии на тележке и поджег здание.

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