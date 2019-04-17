В Южной Корее мужчина убил пять человек из-за проблем на работе
Он ранил 13 человек, трое доставлены в больницу в критическом состоянии
Полиция Республики Корея задержала в городе Чинджу на юго-востоке страны мужчину, который убил пять и ранил еще 13 человек. Об этом сообщили правоохранительные органы.
По данным полиции, инцидент произошел ранним утром, когда 42-летний мужчина устроил пожар в многоквартирном доме. Когда сработала пожарная тревога, он напал с ножом на эвакуирующихся людей. В результате атаки на месте скончались пять человек. Еще трое доставлены в больницу в критическом состоянии.
Нападавший арестован, пожар ликвидирован. Мужчина на допросе рассказал полицейским, что был расстроен из-за проблем на работе. Ведется дальнейшее расследование инцидента, задержанному уже назначена психологическая экспертиза.
Напомним, 19 декабря 2018 года три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения неизвестного с мачете на медицинский центр на востоке Лондона.
Ранее в Лондоне на пассажиров движущегося поезда метро напал неизвестный, вооруженный ножом. Один из пассажиров получил ранение, что подтвердила британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро. Инцидент произошел неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы. Нападавший был задержан.
Также двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца в Лондоне. Двое стражей порядка обратили внимание на мужчину с ножом, в ходе задержания преступник нанес им легкие ранения рук. Врачи оказали пострадавшим помощь на месте, полицейские от госпитализации отказались.
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