В Южной Корее мужчина убил пять человек из-за проблем на работе

Он ранил 13 человек, трое доставлены в больницу в критическом состоянии

Фото: AFP. Фото: AFP

Полиция Республики Корея задержала в городе Чинджу на юго-востоке страны мужчину, который убил пять и ранил еще 13 человек. Об этом сообщили правоохранительные органы.

По данным полиции, инцидент произошел ранним утром, когда 42-летний мужчина устроил пожар в многоквартирном доме. Когда сработала пожарная тревога, он напал с ножом на эвакуирующихся людей. В результате атаки на месте скончались пять человек. Еще трое доставлены в больницу в критическом состоянии.

Нападавший арестован, пожар ликвидирован. Мужчина на допросе рассказал полицейским, что был расстроен из-за проблем на работе. Ведется дальнейшее расследование инцидента, задержанному уже назначена психологическая экспертиза.

Напомним, 19 декабря 2018 года три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения неизвестного с мачете на медицинский центр на востоке Лондона.

Ранее в Лондоне на пассажиров движущегося поезда метро напал неизвестный, вооруженный ножом. Один из пассажиров получил ранение, что подтвердила британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро. Инцидент произошел неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы. Нападавший был задержан.

Также двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца в Лондоне. Двое стражей порядка обратили внимание на мужчину с ножом, в ходе задержания преступник нанес им легкие ранения рук. Врачи оказали пострадавшим помощь на месте, полицейские от госпитализации отказались.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Южной Корее мужчина убил пять человек из-за проблем на работе". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.