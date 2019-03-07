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В Южной Корее на мясокомбинате произошла утечка аммиака: десятки пострадавших

Сегодня, 08:51

Спасатели немедленно перекрыли подачу токсичного газа, а пострадавших рабочих госпитализировали

Фото: Pixabay
В Южной Корее на мясокомбинате произошла утечка аммиака: десятки пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg Другие страны Спасатели немедленно перекрыли подачу токсичного газа, а пострадавших рабочих госпитализировали

В уезде Ымсон южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто на мясоперерабатывающем комбинате произошла утечка аммиака. Пострадали 20 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей.

Утечка аммиака произошла, предположительно, из-за повреждения газового вентиля. Прибывшие на место спасатели немедленно перекрыли подачу токсичного газа.

В результате инцидента пострадали по крайней мере 20 работников предприятия. Людей госпитализировал в больницы, их состояние медики оценивают как стабильное.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2018 года в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". 

Кроме того, не так давно в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошла масштабная утечка хлора, в результате чего пострадала женщина.

Также ранее на трассе Харьков – Симферополь перевернулся грузовик, нагруженный каустической содой. Последствия предотвращали при помощи спецтранспорта.

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Тег утечка, аммиак, Южная Корея, пострадавшие, мясокомбинат

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Источник:

ТАСС

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