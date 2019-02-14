Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Южной Корее на заводе прогремел взрыв: есть погибшие

Сегодня, 07:16

После взрыва на заводе по производству боеприпасов начался пожар

Фото: Pixabay
В Южной Корее на заводе прогремел взрыв: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/46d/b96/5c646db967b8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/46d/b96/5c646db967b8a.jpg Другие страны После взрыва на заводе по производству боеприпасов начался пожар

В южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв с последующим горением. Погибли по меньшей мере три человека, сообщают местные СМИ со ссылкой на пожарных.

Взрыв произошел в 08:42 по местному времени, сразу после него вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели локализовали пламя в течение часа. На данный момент органы пожарной охраны устанавливают причины взрыва.

Не так давно на юго-западе Китая в магазине фейерверков произошел взрыв с последующим пожаром. Жертвами огня стали пять человек. 

Напомним, недавно в городе Дуннине на северо-востоке Китая в здании отеля прогремел мощный взрыв. Два человека погибли, еще двое пострадали.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.

Мы также писали о взрыве в одном из жилых многоквартирных домов на северо-востоке КНР, который произошел во время проведения работ по ликвидации утечки газа.

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взрыв, завод, погибшие, Южная Корея

Вы сейчас просматриваете новость " В Южной Корее на заводе прогремел взрыв: есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пригороде Стокгольма произошел взрыв: есть погибший

11 февраля, 00:28

Погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу

В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы

10 февраля, 03:44

Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения

В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты

7 февраля, 07:09

Парень купил устройство для вейпинга

В Китае прогремел взрыв в магазине фейерверков: есть погибшие

5 февраля, 07:36

Из-за взрыва в здании вспыхнул масштабный пожар

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Украинцам разрешили не оплачивать долги из платежек

Денисова рассказала, как пленные моряки удивили российских судей
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Анатолий Гриценко и его семь свадеб