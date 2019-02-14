В Южной Корее на заводе прогремел взрыв: есть погибшие
После взрыва на заводе по производству боеприпасов начался пожар
В южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв с последующим горением. Погибли по меньшей мере три человека, сообщают местные СМИ со ссылкой на пожарных.
Взрыв произошел в 08:42 по местному времени, сразу после него вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели локализовали пламя в течение часа. На данный момент органы пожарной охраны устанавливают причины взрыва.
Не так давно на юго-западе Китая в магазине фейерверков произошел взрыв с последующим пожаром. Жертвами огня стали пять человек.
Напомним, недавно в городе Дуннине на северо-востоке Китая в здании отеля прогремел мощный взрыв. Два человека погибли, еще двое пострадали.
Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.
Мы также писали о взрыве в одном из жилых многоквартирных домов на северо-востоке КНР, который произошел во время проведения работ по ликвидации утечки газа.
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