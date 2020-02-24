В Южной Корее выстроилась километровая очередь за масками от коронавируса: видео

Из-за дефицита средств защиты люди часами стоят в очереди в аптеку

На фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции в Южной Корее сняли колоссальных размеров очередь за санитарными масками.

На снятом 24 февраля с дрона ролике видно, как сотни людей выстроились в километровую очередь в один из супермаркетов 2,5-миллионного города Тэгу. Очередь растянулась вдоль нескольких улиц.

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Обеспокоенность жителей Южной Кореи можно понять – эта страна занимает второе после материкового Китая место по подтвержденным случаям инфицирования коронавирусом COVID-19.

Видеокадры опубликовало южнокорейское издание "Мэйл Шинмун".

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Всего в этой стране известно о 833 случаях инфицирования, из них 8 человек скончались.

В Южной Корее действует высочайший уровень инфекционной опасности. И хотя местные власти уверяют, что они сумеют сдержать вспышку распространения болезни, эксперты не исключают распространение коронавируса на всю страну.

Во всем мире от вируса уже умерли более 2500 человек, а число инфицированных во всех странах превысило 79,3 тысячи человек. Первое место удерживает Китай, где скончались 2445 заболевших. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал эту ситуацию "кризисом и большим испытанием" для своей страны.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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