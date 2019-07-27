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В Южной Корее обрушилось здание ночного клуба: два человека погибли

27 июля, 10:03

В момент происшествия на балконе находились около ста человек

Фото: EPA/Vostock-photo
Фото: EPA/Vostock-photo.

В одном из ночных клубов в южнокорейском городе Кванджу при обрушении навесного этажа погибли два человека, еще не менее 17 получили травмы. Об этом сообщило агентство Yonhup со ссылкой на представителей местных властей.

По информации агентства, инцидент произошел в 2:30 по местному времени. Обрушение верхнего этажа клуба произошло из-за большого количества людей, в момент инцидента на этаже присутствовало около 100 человек.

По информации властей, в результате погибли два гражданина Южной Кореи. В числе пострадавших — девять иностранных спортсменов (шесть женщин и трое мужчин). Они прибыли в Кванджу для участия в проходящем там в эти дни чемпионате мира по водным видам спорта. Всего пострадали четыре пловца из США, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии.

Как сообщается, травмы не серьезные, однако некоторым из них понадобилась помощь врачей. Всего в клубе в момент происшествия находились около 370 человек.

Федерация водного поло США подтвердила, что игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной в чемпионате мира.

Напомним, не так давно во Львовской области в школе обрушилась стена. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина: их госпитализировали в больницу. По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита , заблокировав при этом вход в помещение.

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Тег обрушение, Южная Корея, чемпионат мира

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