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В Южной Корее произошел взрыв на химическом заводе: десятки пострадавших

4 марта, 05:01

Елена Вус

Власти заявили, что контролируют ситуацию

На заводе Lotte Chemical в юго-западном городе Сеосан в Южной Корее, которая тоже пала жертвой коронавируса, произошел взрыв, в результате которого пострадали сотрудников компании и жителей южного города Сеосан.

Об этом сообщает Yonhap.

Взрывы, которые начались у крекера с нефтью Lotte Chemical около 3 часов утра по местному времени (18:00 по Гринвичу), уже остановили. Власти заявили, что контролируют ситуацию.

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Представитель Lotte Chemical сказал, что компания изучает причину аварии и точный ущерб. Компания приостановила работу семи из своих 10 объектов на заводе.

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Ранее мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в муниципалитете Таррагона в Каталонии (Испания). В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимали участие девять пожарных расчетов, место происшествия оцепила полиция.

А после серии взрывов на пороховом заводе "Кристалл" в российском Дзержинске за помощью врачей обратились 38 человек. Инцидент произошел на заводских территориях, но была затронута и окраина города: в результате взрыва были выбиты стекла в радиусе трех километров.

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