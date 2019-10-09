В Южной Корее растет число противников объединения с КНДР – опрос

В прошлом году доля южнокорейцев, выступавших против объединения, составляла 16,1% населения страны

Число противников объединения Южной Кореи с Северной Кореей, которое, по мнению экспертов, может вызвать финансовый кризис,выросло до 20,5%. Как сообщает Ренхап, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения института Gallup Korea.

В прошлом году доля южнокорейцев, выступавших против объединения, составляла 16,1% населения страны. В то же время, согласно данным исследования, число сторонников идеи национального единения снизилась с 60% в 2018 до 53% в 2019 году. По словам экспертов, снижение поддержки связано с провалом переговоров по денуклеаризации полуострова.

Однако, как отмечает агентство, южнокорейское общество все меньше воспринимает КНДР в качестве главной угрозы своей стране. Второй год подряд Китай возглавляет список иностранных государств, представляющих наибольшую опасность для Южной Кореи. Доля южнокорейцев, опасающихся в первую очередь КНДР, уменьшилась до 30%, что является минимальным показателем с момента начала проведения данного опроса в 2007 году.

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Чуть меньше южнокорейцев (28%) назвали в качестве главной угрозы Японию. Эксперты объясняют это влиянием торгового спора между Сеулом и Токио. 1 июля японские власти ужесточили контроль за поставками в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников – одной из ключевых экспортных отраслей Южной Кореи.

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В опросе, проведенном по заказу южнокорейского исследовательского института мира и объединения, приняли участие 1200 респондентов. По утверждению Gallup Korea погрешность составляет 2,8 процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина упал до самой низкой отметки с момента его вступления на пост главы государства. Этот показатель составил 44,4%.

Ранее сообщалось, что Южная и Северная Кореи объединили свои железные дороги.

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