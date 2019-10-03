Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

В Южной Корее тайфун унес жизни четырех человек

3 октября, 06:19

Два человека также пропали без вести во время проливных дождей

/ Фото: Yonhap

Четыре человека погибли, двое числятся пропавшими без вести из-за обрушившегося на южные и восточные районы Южной Кореи тайфуна "Митаг".

Об этом информирует Yonhap.

Один человек погиб в городе Пхохан, а другой в деревне Сонджу в провинции Кенсан-Пукто.

В Самчхоке (провинция Канвон) сильные осадки вызвали оползень, в результате чего обрушилась стена жилого дома, погибла женщина. Аналогичная авария произошла в уезде Йондок в провинции Кенсан-Пукто, в результате, по данным властей, погиб один человек.

Реклама

Два человека также пропали без вести во время проливных дождей, а несколько других получили ранения, сообщили власти.

Видео: Reuters

Более 1500 человек на острове Чеджу и в других юго-восточных регионах страны были эвакуированы в аварийные убежища.

В тренде
Российский спецназ на Шпицбергене: военный эксперт объяснил, что грозит Норвегии
Фото из открытых источников

Экскурсионный поезд сошел с рельсов из-за оползня в уезде Понхва (Кенсан-Пукто). Около 100 морских маршрутов отменены.

В ряде регионов наблюдается рекордно высокий уровень осадков. Так, В Улджине (провинции Кёнсан-Пукто) количество осадков достигло 104,5 мм в час, что является самым высоким показателем с 1971 года.

В городе Донхэ (провинция Канвон) уровень осадков составил 67,4 мм в час – самый высокий показатель с 1992 года, по данным Корейской метеорологической службы (KMA).

"Хотя тайфун отступил в Восточное море (Японское море – Ред.), ожидается, что сильный дождь будет продолжаться до конца дня в восточных прибрежных районах провинции Канвон, а также на островах Токто и острове Уллындо", – сообщает Корейская метеорологическая служба.

Напомним, недавно на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

тайфун погибшие дожди Южная Корея ливни пропавшие без вести

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадали
Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадалиДругие страны
Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли
Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофагиTravel
Кроме системы
Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристовTravel
В Индии кобра застряла в пивной банке
В Индии кобра застряла в пивной банкеДругие страны
Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору
Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусоруFun
"Они понравились друг другу": Лукашенко дал оценку встрече Зеленского и ТрампаПолитика

Новости партнеров

Loading...