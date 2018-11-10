В Житомире за 1,6 млн грн на аукцион выставили вытрезвитель

Сегодня, 06:30

Сейчас идет прием заявок на участие в аукционе по продаже

Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale

В системе "ProZorro.Продажи" выставили на аукцион вытрезвитель 1906 года постройки, расположенный в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Сейчас идет прием заявок на участие в аукционе по продаже. Отмечено, что заявки принимаются до 20 ноября, стартовая цена – 1,6 млн гривен.

"Двухэтажное здание бывшего отделения детоксикационной помощи расположено в исторической части города", – говорится в описании лота.

При этом отмечается, что покупатель сможет использовать здание как объект социально-культурного назначения – открыть там магазин или любое другое заведение.

Известно также, что здание выставил на продажу отдел по управлению и приватизации коммунального имущества Житомирского горсовета.

Напомним, на аукцион выставили письмо Эйнштейна с предсказанием "темных времен" для Германии.

Также мы писали, что Ощадбанк продал через онлайн-аукцион рекордно дорогой лот. Торги прошли на условиях добровольной продажи.

Также сейчас к продаже через СЕТАМ готовится значительно более дорогой лот – ТРЦ Gulliver. Его цена составляет 18 млрд 176,9 млн грн.
аукцион, Prozorro, Минэкономразвития, вытрезвитель

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