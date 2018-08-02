В Зимбабве после президентских выборов начались массовые беспорядки

Очевидцы рассказали, что один человек погиб в результате столкновений участников акции и полиции

В столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек.

Так, на улицы Хараре вышли противники действующего президента – Эммерсона Мнангагви. Они начали бросать камни в здания и поджигали шины. Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих.

Очевидцы рассказали, что один человек погиб в результате столкновений участников акции и полиции. Войска, оснащенные бронемашинами и военным вертолетом, разогнали всех протестующих.

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Отмечается, что акции протеста состоялись после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены" Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви. Официальных результатов голосования пока нет.

Как сообщалось, прошлый президент Зимбабве Мугабе подал в отставку после того, как армия захватила власть, а правящая партия отказалась от него.

Ранее Мугабе, который находилась под домашним арестом с момента захвата армией власти, дали 24 часа, чтобы подать в отставку или подвергнуться импичменту. При этом тысячи зимбабвийцев вышли на улицы, требуя, чтобы он ушел.

Сообщалось, что военные Зимбабве взяли под контроль государственную телерадиокомпанию ZBC. После этого генерал-майор армии Зимбабве Сибусисо Мойо обратился с обращением к народу страны. Он отметил, что военные на время перенимают на себя контроль в стране. Генерал сообщил, что президент страны жив и находится в безопасности.