В зоне поиска аргентинской подлодки "Сан-Хуан" зафиксировали "важный сигнал"

Сегодня, 04:16

 "Важный сигнал" был зафиксирован на глубине 280 метров

фото AFP
фото AFP

Американская компания Ocean Infinity ("Оушн инфинити") зафиксировала в зоне поиска исчезнувшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины San Juan ("Сан-Хуан") объект, похожий по размеру на субмарину. Об этом сообщил в пятницу министр обороны республики Оскар Агуад.

"Как сообщил нам капитал судна Ocean Infinity, [зафиксированный сигнал] похож на объект, размер которого сопоставим с субмариной", – сказал глава ведомства в эфире телеканала "Тодо нотисиас".

По словам министра, "важный сигнал" был зафиксирован на глубине 280 метров. "Удивительно, что объект не нашли раньше", – добавил Агуад. В пятницу для проверки сигнала в воду были спущены подводные телеуправляемые аппараты.

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Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно – российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.
Аргентина, подлодка, подводная лодка, судно, сигнал
Источник:

ТАСС

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