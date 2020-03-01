Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

Как здоровье украинских туристов, вернувшихся из Италии, и какая страна первой в мире сделала для своих граждан бесплатный проезд в городском транспорте? Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Эскалация конфликта в Сирии: все подробности

28 февраля стало известно, что число погибших турецких военных после обстрела в Сирии возросло до 33 человек. В свою очередь военно-воздушные силы и артиллерия Турции в ответ на атаку сирийской авиации поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов (сирийского) режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин", – цитирует министра телеканал NTV.

Акар добавил, что также уничтожены 23 единицы артиллерийского вооружения и два комплекса ПВО. Министр отдельно отметил, что "нейтрализованы 309 военных" сирийской армии, а удары турецких ВС в Идлибе "продолжаются в соответствии с разработанным планом".

В поддержку Турции уже выступили США и НАТО. Россия утверждает, что ее авиация не принимала участия в ударе, однако направила к берегам Сирии два фрегата вооруженных крылатыми ракетами.

Нынешняя эскалация напряженности между турецкими войсками и повстанцами с одной стороны, армией сирийского диктатора Башара Асада и российскими военными с другой не завершится скоро и приведет к большим жертвам, в том числе среди мирного населения. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"На мой взгляд, на этот раз все очень серьезно. Из того, что там произошло за последние две недели и, особенно за последние двое суток, вычерчивается траектория, которая ведет не к деэскалации конфликта, а наоборот, к усилению напряжения и к новым человеческим жертвам. Как в армиях воюющих сторон, так и гражданского населения", – отметил Павел Рудяков в комментарии сайту "Сегодня".

Все подробности читайте в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии.

В Китае разработали вакцину против коронавируса

Пока во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что эпидемия китайского коронавируса уже прошла свой пик, группа ученых Тяньцзиньского университета во главе с профессором Хуан Цзиньхаем заявила об успешной разработке пероральной вакцины против коронавируса. Об этом сообщило издание "Пэнпай".

В ее состав входят пищевые дрожжи, а действие основывается на стимулировании естественного иммунитета. В частности, ученые установили протективный антиген RBD-FP для матричных белков коронавируса (спайк-белков), которые играют ключевую роль в проникновении возбудителя в клетки организма и его воспроизведении внутри них.

По этой причине действие вакцины основывается на стимулировании выработки естественных антител в организме. Вакцина активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистой организма, что делает его естественную защиту подготовленной к противодействию инфицированию коронавирусом.

Как отметил Хуан Цзиньхай, вакцину можно принимать в таблетках как инфицированным для борьбы с коронавирусом, так и здоровым людям в профилактических целях. Он также подчеркнул, что процесс тестирования вакцины, начало производства и ее поступление на рынок займет много времени. Сам он уже принял четыре порции вакцины и не зафиксировал никаких побочных эффектов.

Первая в мире страна сделает общественный транспорт полностью бесплатным

Общественный транспорт в Люксембурге c 1 марта 2020 года станет бесплатным. Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать бесплатный проезд. Ранее ожидалось, что такое решение вступит в силу летом 2019 года, однако подготовка заняла больше времени, чем планировали власти страны.

Как сообщают европейские СМИ, с марта для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Впрочем, в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.

Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и снижении уровня вредных выбросов в атмосферу. Работу общественного транспорта в Люксембурге теперь будут осуществлять полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно подобный "бесплатный" транспорт будет обходиться им примерно в 41 млн евро.

Напомним, на сегодняшний день общественным транспортом в Люксембурге и так пользуются бесплатно граждане, не достигшие 20 лет. Правда, только от своих учебных заведений до дома.

Подозрение на коронавирус: стало известно, что с украинскими туристами из Италии

У туристов из Италии, которых госпитализировали после проверки на границе в Закарпатской области, смертельно опасного коронавируса из Китая не обнаружили и отпустили домой. Об этом заявил директор областной клинический инфекционный больницы Михаил Поляк.

"Хочу сообщить, что сегодня больные полностью обследованы. Они практически на сегодня здоровы. Они имели некоторые хронические заболевания. И, учитывая ту дорогу, которую они прошли, стресс и так далее. Поднялась температура. Сегодня температуры ни у кого нет. И больные были осмотрены канцелярно. Заключение сделано, что коронавирусной инфекции у них нет", - рассказал Поляк.

Отметим, что всю ночь за госпитализированными наблюдали медики. Все они путешествовали Францией и Севером Италии и находились там в людных местах. Туристы были почти из всех регионов Украины: Днепропетровск, Мариуполь, Одесса, Киев, Харьков, Франковск.

Пограничники, которые контактировали с приехавшими украинцами, также были в обсервации: один – дома, другой – в больнице.

Десятки кораблей, ракеты, самолеты: Россия увеличила войско в Крыму

Армия России в оккупированном Крыму серьезно увеличила корабельную группировку и количество ракетных комплексов. В Черноморском регионе также размещены специальные гидроакустические станции, которое позволяют отслеживать морские силы НАТО. Об этом рассказал на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, Россия за последние годы пытается доминировать в Черноморском регионе, а главной базой для этого сделала украинский Крым. Так, например, в 2014 году на полуострове было 29 российских кораблей, а теперь уже 42, из которых 12 кораблей имеют мощное ракетное вооружение. Количество подводных лодок выросло с двух до семи.

"Суммарный залп ракетами типа "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию РФ, и береговой компонент – ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве обороны ранее уже отмечали, что российская группировка в Крыму несет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона, где находятся самолеты, корабли, танки и другое вооружение. Также была озвучена численность армии РФ в Крыму.

Также смотрите, о чем на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 говорил президент Владимир Зеленский:

Видео: president.gov.ua

Реклама

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама