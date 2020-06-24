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Вакцина против коронавируса Оксфордского университета впервые тестируется в Южной Африке

24 июня, 22:20

Елена Вус Елена Вус

2000 волонтеров примут участие в испытаниях

24 июня в Южной Африке началось клиническое испытание вакцины против коронавируса COVID-19, первое для африканского континента, сообщило местное телевидение eNCA.

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2000 волонтеров примут участие в испытаниях. Вакцина была разработана Оксфордским университетом в партнерстве с фармацевтической компанией AstraZeneca. Экспериментальные испытания этой вакцины с участием добровольцев уже проводились в Великобритании. Планируется провести испытания в США и Бразилии.

В начале эпидемии коронавируса несколько африканских НПО заявили, что не позволят проводить испытания вакцин на континенте. Позже они передумали, что позволило правительству Южной Африки выдать необходимое разрешение. Южная Африка очень заинтересована в скорейшем появлении вакцины, так как в стране зарегистрировано наибольшее количество коронавирусных инфекций по сравнению с другими африканскими странами – более 100 000 человек.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов изобретателям вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Правда, позже выяснилось, что в Украине не ведется разработка вакцины. Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, в мире идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, но украинских разработок среди них нет. Сейчас разработок вакцины от коронавируса в мире больше сотни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания Африка тестирование вакцина испытания Оксфорд коронавирус COVID-19

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