Вакцина против коронавируса Оксфордского университета впервые тестируется в Южной Африке

24 июня в Южной Африке началось клиническое испытание вакцины против коронавируса COVID-19, первое для африканского континента, сообщило местное телевидение eNCA.

Реклама

2000 волонтеров примут участие в испытаниях. Вакцина была разработана Оксфордским университетом в партнерстве с фармацевтической компанией AstraZeneca. Экспериментальные испытания этой вакцины с участием добровольцев уже проводились в Великобритании. Планируется провести испытания в США и Бразилии.

В начале эпидемии коронавируса несколько африканских НПО заявили, что не позволят проводить испытания вакцин на континенте. Позже они передумали, что позволило правительству Южной Африки выдать необходимое разрешение. Южная Африка очень заинтересована в скорейшем появлении вакцины, так как в стране зарегистрировано наибольшее количество коронавирусных инфекций по сравнению с другими африканскими странами – более 100 000 человек.

В тренде Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 24 июня

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов изобретателям вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Правда, позже выяснилось, что в Украине не ведется разработка вакцины. Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, в мире идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, но украинских разработок среди них нет. Сейчас разработок вакцины от коронавируса в мире больше сотни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама