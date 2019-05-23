Вандалы обезглавили статую Владимира Великого в Канаде
Памятник крестителю Киевской Руси стоял возле церкви святых Владимира и Ольги и был благословлен Папой Римским
Полиция канадского города Виннипег разыскивает неизвестных вандалов, которые в ночь на 21 мая лишили установленную в городе статую князя Владимира Святославича головы и части посоха.
Смотритель собора, преподобный монсеньор Майкл Буячок считает, что речь идет именно о вандализме и воровстве и верит, что, если "каким-то чудом" голову удастся вернуть, памятник можно будет вернуть прежний вид.
Администрация собора уже связалась с местными металлоломами и попросила уведомить их, им принесут утраченные элементы статуи крестителю Киевской Руси.
Памятник был установлен перед собором Украинской греко-католической церкви святых Владимира и Ольги, а в 1984 году его благословил Папа Римский Иоанн Павел II, пишет CBC.
Напомним, ранее в этом году неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, установленный на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.
Кроме того, как сообщалось, в Киеве облили красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.
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