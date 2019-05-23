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Вандалы обезглавили статую Владимира Великого в Канаде

23 мая, 17:19

Памятник крестителю Киевской Руси стоял возле церкви святых Владимира и Ольги и был благословлен Папой Римским

Фото: cbc.ca
Фото: cbc.ca.

Полиция канадского города Виннипег разыскивает неизвестных вандалов, которые в ночь на 21 мая лишили установленную в городе статую князя Владимира Святославича головы и части посоха.

Смотритель собора, преподобный монсеньор Майкл Буячок считает, что речь идет именно о вандализме и воровстве и верит, что, если "каким-то чудом" голову удастся вернуть, памятник можно будет вернуть прежний вид.

Администрация собора уже связалась с местными металлоломами и попросила уведомить их, им принесут утраченные элементы статуи крестителю Киевской Руси.

Памятник был установлен перед собором Украинской греко-католической церкви святых Владимира и Ольги, а в 1984 году его благословил Папа Римский Иоанн Павел II, пишет CBC.

Напомним, ранее в этом году неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, установленный на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.

Кроме того, как сообщалось, в Киеве облили красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.

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Тег Канада, памятник, вандализм, киевская русь, Виннипег, князь Владимир

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