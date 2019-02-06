Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Ватикан может стать посредником в конфликте в Венесуэле

Сегодня, 03:01

Папа Франциск рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры

Фото: AFP
Ватикан может стать посредником в конфликте в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a33/3dd/5c5a333ddb2be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a33/3dd/5c5a333ddb2be.jpg Другие страны Папа Франциск рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры

Ватикан заявил о готовности стать посредником в Венесуэле.

Об этом сообщает ANSA.

Папа Франциск заявил, что Святой Престол выступит посредником только в том случае, если обе стороны попросят об этом.

"Это необходимое условие", - добавил Папа Франциск.

В то же время, Франциск рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры.

"Посмотрим, что мы можем сделать", - ответил он журналистам.

Читайте также

Также Папа Франциск сообщил, что еще не получал письма с просьбой о помощи от Николаса Мадуро.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей.

В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

Позже Гуайдо также поддержали страны группы Лимы, которая была создана с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле. В состав группы вошла большая часть стран Южной и Центральной Америки, а также Канада и Сент-Люсия. Барбадос, Гренада, Ямайка, Уругвай, США и Европейский союз выказали поддержку организации, не становясь при этом ее членами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Ватикан, Венесуэла, Папа Римский, Мадуро, Франциск, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Ватикан может стать посредником в конфликте в Венесуэле". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мадуро угрожает Штатам в случае войны с Венесуэлой

Вчера, 14:14

Если США решат напасть на Венесуэлу, то заплатит неподъемную цену с точки зрения военных расходов и человеческих потерь

Санкции США бьют по Венесуэле: в Мексиканском заливе застряла "флотилия" нефтетанкеров

Вчера, 09:37

Из-за ограничений США сырье не поступает на внешний рынок, нефтяники бьют тревогу

Группа Лимы поддержала временного главу Венесуэлы Гуайдо

Вчера, 08:56

Участники встречи призвали вооруженные силы Венесуэлы не препятствовать доставкам гуманитарной помощи

"Это безумие": Мадуро ответил на слова Трампа о возможной отправке военных в Венесуэлу

Вчера, 08:20

Президент Венесуэлы отметил, что его страну есть кому защищать

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии