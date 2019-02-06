Ватикан может стать посредником в конфликте в Венесуэле
Папа Франциск рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры
Ватикан заявил о готовности стать посредником в Венесуэле.
Об этом сообщает ANSA.
Папа Франциск заявил, что Святой Престол выступит посредником только в том случае, если обе стороны попросят об этом.
"Это необходимое условие", - добавил Папа Франциск.
В то же время, Франциск рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры.
"Посмотрим, что мы можем сделать", - ответил он журналистам.
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Также Папа Франциск сообщил, что еще не получал письма с просьбой о помощи от Николаса Мадуро.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей.
В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.
Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.
Позже Гуайдо также поддержали страны группы Лимы, которая была создана с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле. В состав группы вошла большая часть стран Южной и Центральной Америки, а также Канада и Сент-Люсия. Барбадос, Гренада, Ямайка, Уругвай, США и Европейский союз выказали поддержку организации, не становясь при этом ее членами.
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