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Величайшая дань уважения принесенным тогда жертвам: королева Елизавета II поблагодарила союзников Британии

9 мая, 03:33

Елена Кузьмич

Великобритания и многие другие западные государства отмечают День победы в Европе 8 мая

Королева Великобритании, где ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, возможно, начнут снимать уже с 11 мая, Елизавета II в телеобращении поблагодарила британцев и союзников Соединенного Королевства в борьбе против нацизма за силу и мужество, проявленные ими в годы Второй мировой войны.

"Военное поколение знало, что лучший способ почтить память тех, кто не вернулся с войны, это сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Величайшая дань уважения принесенным тогда жертвам состоит в том, что страны, когда-то бывшие заклятыми врагами, теперь друзья, рука об руку добивающиеся для всех нас мира, здоровья и благополучия", – сказала она.

Великобритания и многие другие западные государства отмечают День победы в Европе 8 мая.

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В связи со вспышкой коронавируса было отменено множество памятных мероприятий. Обращение королевы стало ключевой частью программы онлайн-торжеств, призванных заменить традиционные мемориальные мероприятия, включая шествие ветеранов в Лондоне. Сама Елизавета II, которой в апреле исполнилось 94 года, вместе с 98-летним супругом герцогом Эдинбургским Филипом с середины марта соблюдает режим самоизоляции.

"Сегодня нам может показаться, что это тяжело не иметь возможности отметить эту особенную дату так, как нам бы хотелось. Вместо это мы вспоминаем погибших у себя дома или на крыльце. Однако улицы наших городов не пусты, их наполняют наша любовь и забота друг о друге, — подчеркнула Ее Величество.

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Видео: Reuters

Выступление Елизаветы II начали транслировать в тот же час, когда ее отец Георг VI в 1945 году поздравил подданных с победой в войне. Отрывок из его речи транслировался перед обращением королевы, а его портрет стоял на столе у Ее Величества.

Для праздничного телеобращения королева выбрала голубое платье, жемчужное ожерелье и пару брошей с аквамаринами. Украшения подобраны в память о Георге VI, который подарил их дочери на 18-летие в 1944 году. Тогда юная принцесса служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе британской армии в качестве водителя грузовика и механика. Старая военная фуражка королевы с эмблемой корпуса лежала перед ней на столе во время выступления.

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Ранее американский президент Дональд Трамп с супругой возложили венок на мемориале Второй мировой войны.

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Великобритания День победы коронавирус обращение королева Елизавета II

Источник: ТАСС

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