Великий защитник и прекрасный слушатель: политики всего мира скорбят о смерти Кофи Аннана

Политические деятели всего мира выразили соболезнования по поводу смерти бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

Генеральный директор Организации ООН по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле отметила, что новость о кончине Аннана стала для нее очень печальной.

"Я глубоко опечалена известием о скоропостижной кончине бывшего генерального секретаря ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Великий защитник мира, он являлся воплощением мирного пути и решительно современного видения развития ООН. ... Я храню в памяти его благожелательность, решительность и абсолютное изящество. Хочу выразить искренние соболезнования его семье и близким, его ганским соотечественникам", – заявила Азуле.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Аннан стремился положить конец страданиям и несправедливости во всем мире и посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать мир более безопасным.

"С глубокой грустью я узнал этим утром о кончине моего старого друга и вдохновителя Кофи Аннана. От своего имени и лица всей Еврокомиссии я бы хотел выразить глубочайшие соболезнования его супруге Нане и всей его семье. Он боролся, чтобы положить конец страданиям и несправедливости во всем мире, помогал построить мосты там, где они были разрушены", - говорится в официальном заявлении Юнкера на сайте Еврокомисии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в своем Twitter, что опечален кончиной Кофи Аннана.

"На посту генерального секретаря ООН он всегда демонстрировал страсть и здравый смысл, работая на благо глобального мира и безопасности и уделяя особое внимание правам человека", – добавил Рютте.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что Аннан был "поистине вдохновляющим лидером и государственным деятелем".

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что бывший генсек "олицетворял все самое лучшее, что есть в ООН".

"Прекрасный слушатель, который был способен заставить остальных прислушаться", – написала она.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем микроблоге отметил, что "мир потерял не только великого африканского дипломата и гуманитарного деятеля, но и выразителя моральных принципов международного мира и безопасности".

Глава МИД Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что "глубоко опечален кончиной Кофи Аннана, назвав его "неизменным поборником мира, справедливости и правопорядка".

"Мир потерял великого филантропа, лидера и самопровозглашенного "упрямого оптимиста". Покойся с миром, Кофи Аннан", – добавила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Напомним, Кофи Аннан, занимавший пост генерального секретаря ООН в 1997-2006 гг., скончался в субботу после непродолжительной болезни.

Кофи Аннан (полное имя – Кофи Атта Аннан) родился 8 апреля 1938 года в городе Кумаси английской колонии Золотой Берег (с 1957 года – Гана). Его отец был вождем племени фанти и губернатором провинции Ашанти. Аннан занимал пост генерального секретаря ООН два срока подряд – с 1 января 1997 года по 31 декабря 2006 года. В этот период им была проведена программа реформ, направленная на сокращение административных расходов организации.

Он выступал посредником в ряде сложных политических ситуаций: в 1998 года предпринял попытку добиться выполнения Ираком резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, обязывающих предоставить доступ в страну международным инспекциям, а также содействовал переходу к гражданскому правлению в Нигерии после череды военных правительств (1984-1998). В 1999 году способствовал достижению договоренностей между Ливией и СБ ООН в связи со взрывом самолета над Локерби в 1988 году и урегулированию кризиса в Восточном Тиморе.

В 2001 году Аннан был удостоен Нобелевской премии мира (совместно с ООН) "за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире".

В 2012 году Кофи Аннан рассказал СМИ, как раздавал автографы за актера Моргана Фримена.