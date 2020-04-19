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Великобритания начала массовое производство возможной вакцины от COVID-19

19 апреля, 09:42

Татьяна Очеретяна

К сентябрю планируют изготовить около миллиона доз

В Великобритании запускают массовое производство потенциальной вакцины против коронавируса.

Потенциальную вакцину ученых Оксфордского университета уже запустили в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае.

Как ожидается, к сентябрю, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

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"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи различных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", – сообщил профессор университета Адриан Хилл.

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Ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях.

Напомним, недавно в Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов против COVID-19 – в исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране.

Также сообщалось, что американские СМИ уверяют в лабораторном происхождении коронавируса из Уханя. По мнению журналистов, Китай стремился продемонстрировать, что способности по борьбе с вирусами превышают американские возможности.

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